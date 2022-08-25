بالصور المــدارس تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بحلة جديدة وتنفض الغبار عن مقــاعدها !

تواصل وزارة التربية والتعليم بغزة الاستعداد للعام الدراسى الجديد (2022-2023) على قدم وسام لبدء استقبال الطلبة في 29 أغسطس في جميع مدارس قطاع غزة.

وأكدت وزارة التربية على لسان الناطق باسمها صادق الخضور، أن الاستعدادات متواصلة لبدء العام الدِّراسيّ الجديد وسيبدأ دوام الهيئة التَّدريسيَّة يوم السَّبت المقبل، والطَّلبة بشكل متزامن في المحافظات الشَّماليَّة والجنوبيَّة يوم الإثنين التاسع والعشرين الجاري.





جهوزية كاملة

وفي غزة، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال التأكد من جهوزية من كافة المدارس بمديرياتها الـ 7 في قطاع غزة.

وأضاف مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد النجار، في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شركات النظافة التي تتعاقد معها وزارة التربية والتعليم شرعت اليوم بحملة نظافة شاملة لكافة المدارس كي يصل الطلبة لمقاعد الدارسة في ظل بيئة مدرسية متكاملة.



وأوضح النجار أن الوزارة وفرت عددًا كافيًا من المرشدين النفسيين للتعامل مع الطلبة الذين يعانون من أثار الصدمات النفسية التي تعرضوا لها جراء الحرب الأخيرة على غزة.

وأشار إلى أن عدد من طلبة المدارس استشهدوا خلال الحرب، مبينًا أن الطلبة لا زالوا تحت تأثير الصدمة جراء فقدهم زملائهم وأباءهم وأمهاتهم وإخوانهم.





وأوضح النجار، أن الوزارة وفرت كافة المستلزمات المدرسية، من مقاعد وطاولات، إلى جانب التأكد من سلامة السبورات وترميمها.

وحول الكتب المدرسية، ذكر أن الوزارة ستقوم بتسليم الكتب للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مشيرًا إلى الوزارة طبعت نحو 4 ملايين كتاب ستوزع على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة.





رسائل SMS لأولياء الطلبة

في سياق متصل، قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم بغزة أ. أسامة يونس، أنه خلال العام الدراسي الجديد سوف يتم تمكين النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة من إرسال رسائل SMS لأولياء أمور الطلبة في حال رصد الغياب من قبل إدارة المدرسة، بالإضافة إلى إرسال رسائل خاصة في حال حدوث أي ظرف؛ وذلك بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.

كما أشار يونس إلى أن إدارته عملت على تفعيل إعدادات النظام الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لتمكين إدارات المدارس من ترفيع الطلبة وتشعيبها.

وبينّ مدير عام تكنولوجيا المعلومات أن هناك دراسة بين الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للإشراف التربوي والإدارة العامة للامتحانات لإرسال سجل علامات الطلبة SMS عند رصها من قبل المعلمين لأولياء الأمور خلال الفصل الدراسي.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ناقشت قبل يومين الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 وذلك خلال لقاء موسع مع مدراء المدارس الحكومية على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت، على دور مدراء المدارس وجهودهم الراقية في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدراء المدارس ضمن المنظومة التعليمية، بصفتهم قيادات تربوية تطور وتحسن العملية التربوية.

وتطرق ثابت، للعديد من الخطط والبرامج والتعليمات الخاصة بالإدارات المدرسية مثل النواحي الإدارية والفنية وأساليب التدريس والأنشطة والمناهج والقياس والتقويم والعلاقة مع المجتمع.







































