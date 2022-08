بالفيديو مدينة دالاس الأمريكية تنتظر عاصفة

تتعرض ولاية تكساس الأمريكية لظروف طقس متقلبة تتضمن أمطاراً غزيرة وفيضانات، بينما تشهد دالاس، التي تعد من أكبر مدنها، أجواء ما قبل العاصفة.

نشرت صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر" جانباً من حالة الطقس في المدينة، اليوم، مشيرة إلى أنها تنتظر المزيد من العواصف.

ولفتت إلى أن سماء المدينة أصبحت مظلمة، لافتة إلى أن تلك الظروف الجوية تنذر بهبوب عواصف جديدة.

Dark skies over Dallas as more storms try to bubble up. We don't anticipate a lot of rainfall, but a couple pockets of showers are possible - which is exactly what we don't need #TXwx pic.twitter.com/cPTeNLmMHh