لجنة الطوارئ العليا تقرر البدء في حل الهيئات التنظيمية للأسرى الأحد القادم

أعلن نادي الاسير اليوم الخميس 25/8/2022 ان المئات من الأسرى اليوم وفي كافة السّجون، يبدؤون بالخروج من الأقسام، والاعتصام في ساحات السّجن، كجزء من خطوات التّمرد والعصيان على قوانين إدارة السّجون.

وقرر الأسرى البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السّجون ومن كافة الفصائل، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السّجون مواجهة الأسرى كأفراد .

ودعا نادي الاسير في ظل التصعيد من قبل إدارة السّجون، أبناء شعبها لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة الموافق 26 آب، استنادًا إلى ما دعت له في البيان رقم (2) الصادر عنها، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن

ومن جانبها بينت هيئة الأسرى ان لجنة الطوارئ العليا قررت البدء في حل الهيئات التنظيمية لكافة التنظيمات اعتباراً من يوم الاحد القادم، علماً أن اسرى حركة فتح اعلنوا امس في بيان رسمي ان كل هيئاتهم التنظيمية تعتبر غير قائمة مع صبيحة يوم الاحد.