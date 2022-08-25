إدارة سجن نفحة تُغلق غرف اسرى الجهاد الإسلامي وتمنعهم من الخروج والمعتقلين يهددون

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الخميس 25/8/2022 إن إدارة سجن نفحة أغلقت غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتمنعهم من الخروج لساحة الفورة.

وبينت الهيئة أن الأسرى أمهلوا الإدارة حتى ساعات ظهر اليوم، إن لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف تعد بانفجار حقيقي للأوضاع في السجن، علماً بأن هذا الإجراء تم أمس في سجن النقب.

وكان نادي الأسير أعلن اليوم الخميس 25/8/2022 إن المئات من الأسرى اليوم وفي كافة السّجون، يبدؤون بالخروج من الأقسام، والاعتصام في ساحات السّجن، كجزء من خطوات التّمرد والعصيان على قوانين إدارة السّجون.

وقرر الأسرى البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السّجون ومن كافة الفصائل، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السّجون مواجهة الأسرى كأفراد .

ودعا نادي الأسير في ظل التصعيد من قبل إدارة السّجون، أبناء شعبها لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة الموافق 26 آب، استنادًا إلى ما دعت له في البيان رقم (2) الصادر عنها، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن

ومن جانبها بينت هيئة الأسرى أن لجنة الطوارئ العليا قررت البدء في حل الهيئات التنظيمية لكافة التنظيمات اعتباراً من يوم الأحد القادم، علماً أن أسرى حركة فتح أعلنوا أمس في بيان رسمي إن كل هيئاتهم التنظيمية تعتبر غير قائمة مع صبيحة يوم الأحد.