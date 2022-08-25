الإحصاء: استقرار في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية خلال يوليو

قال الجهاز المركزي للإحصاء صباح اليوم الخميس 25 أغسطس 2022: إن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية استقر على 119.39 خلال شهر وليو/ تموز 2022 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.56 مقارنة بـ 118.50 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.41%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.68% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.03 مقارنة بـ 120.85 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.59 مقارنة بـ 114.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.08%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.81%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.21 مقارنة بـ 129.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.05%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.86 مقارنة بـ 124.16 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.09 مقارنة بـ 132.10 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 114.22 مقارنة بـ 113.89 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).