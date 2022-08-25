قاسم: حالة الاشتباك مع الاحتلال تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، صباح اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، أن حالة الاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحاماته لمدن الضفة الغربية المحتلة، كما حدث الليلة في قرية برقين وإصابة جندي صهيوني، تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال.

وقال قاسم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن كل جرائم الاحتلال لن توقف مد المقاومة المتصاعد في الضفة الغربية".

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 25/8/2022 إصابة أحد جنوده في بلدة برقين في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "إن جندياً من جيش الاحتلال أصيب برصاص المقاومين في بلدة برقين وجرى نقله للمستشفى".

ولفتت إلى أن بلدة برقين شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمتها فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة جندي بالرصاص الحي وجرى نقله للمستشفى دون أن توضح طبيعة إصابته.