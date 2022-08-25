تحديد موعد رسمي صرف شيكات الشؤون.. موعد صرف مستحقات الشؤون غزة والضفة، يقترب موعد الإعلان الرسمي عن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة، وذلك بعد أن استأنف الاتحاد الأوروبي دعم موازنة السلطة الفلسطينية، والذي بدوره يخصص جزء منها للأسر المتعففة في قطاع غزة. قرب موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يسعد أكثر من 80 ألف أسرة في قطاع غزة، عانت من أزمات اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 20 شهراً على التوالي، باستثناء صرف دفعة تقدر بأقل من 400 شيكل للمستفيدين من برنامج الدفعات النقدية، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022 الدفعة القادمة

واليوم أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن موعد، تحديد موعد رسمي صرف شيكات الشؤون.. موعد صرف مستحقات الشؤون غزة والضفة، وذلك بعد أن بات هذا الملف مطلب لعشرات الآلاف من العائلات في قطاع غزة والضفة المحتلة، حيث باتت تلك الأسر تطالب بحقوقها التي لم تصرف منذ نحو سنتين بشكل متواصل، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022 الدفعة القادمة، وذلك وفق ما أعلن عنه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، وزير التنمية الاجتماعية يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

الله أكبر ولله الحمد،، ( 165 ) عائلة سترى السعادة غداً

تم بحمد الله استلام( 10 ) آلاف دولار من أخ فاضل وشهم وكريم من مدينة نابلس، وسنوزعهم بإذن الله غداً ( 200 شيكل لكل أسرة) من أسر المتعففين والمساكين والأيتام والمحرومين من شيكات الشؤون وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات pic.twitter.com/280rsESQxs — د. فهمي شُرّاب (@dr_fahmishurrab) June 4, 2022

تحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 9 2022

ولا تتوقف الأسر المتعففة في البحث عن، تحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 9 2022، لأنهم يعيشون أزمات اقتصادية غاية في السوء، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم لأشهر طويلة على التوالي، لذلك هذا الملف يعد من أهم الملفات التي يبحث عنها عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة والضفة المحتلة، إذ يستفيد من هذه الدفعات نحو 118 ألف أسرة في شقي الوطن، إقرأ أيضا..موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022.

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف "شيكات الشؤون" الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.. والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد) يكشف تفاصيل وفاته بفعل البرد الشديد pic.twitter.com/bj00HrnVGV — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 27, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

ولا يتوقف الناس في البحث عن، تحديد موعد رسمي صرف شيكات الشؤون.. موعد صرف مستحقات الشؤون غزة والضفة، والتي يأمل في صرفها نهاية الشهر الجاري كاملة، وليست منقوصة كما حدث في الدفعة الأخيرة وقبلها، حيث تم صرف مبلغ نحو 100 دولار لكل أسرة، والدفعة قبل الماضية 750 شيكلاً لكل أسرة، وهو ما أثار غضبهم وامتعاضهم، لأن تلك الدفعات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعوض صبرهم طيلة الأشهر الماضية، لهذا يبحثون باستمرار عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، فهم يأملون كثيراً في صرفها قبل نهاية الشهر أو نهايته على أبعد تقدير، لأنهم بحاجة ماسة إلى تلك الدفعات، حتى ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه.