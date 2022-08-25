بالأسماء : اعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين



شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 25/8/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد اقتحامات واسعة منازلهم .

وعرف من بين المعتلقين ما يلي :

اعتقالات الخميس ٢٥/٨/٢٠٢٢

١. القيادي في حما.س الشيخ موسى حلاجية- جنين

٢. علي العامودي- برقين غرب جنين

٣. محمد خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٤. عنان عبد الغني غوادرة- بير الباشا

٥. نايف مدحت غوادرة- بير الباشا

٦. عاطف مدحت غوادرة- بير الباشا

٧. عبد الكريم أنور منى- نابلس

٨. أحمد السايح- نابلس

٩. أحمد العمصي- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٠. أحمد أبو عواد- مخيم الفوار

١١. يوسف الطيطي- مخيم الفوار

١٢. المحرر سامي الجنازرة- مخيم الفوار

١٣. إسماعيل العمصي- مخيم الفوار

١٤. مصطفى البلاصي- مخيم الفوار

١٥. الجريح فهد ساهر غطاشة- مخيم الفوار

١٦. زاهر طلال- سلواد شرق رام الله

١٧. المحرر كمال العنيد- سلواد