سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في جمهورية مصر العربية، والذي تراجع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في مصر، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر

وتراجع جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، مسجلا 1222 جنيها (63.04 دولار)، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 917 جنيها (47.03 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 713.30 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 611.82 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) 1075 جنيها (56.20 دولار).