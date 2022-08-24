أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية إلى 211.80 ريال (56.36 دولار) مقابل 209.84 ريال (55.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) إلى 185.33 ريال (49.31 دولار) مقابل 183.62 ريال (48.89 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية إلى 158.85 ريال (42.27 دولار) مقابل 157.38 ريال (41.91 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.55 ريال (32.88 دولار) مقابل 122.41 ريال (32.59 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم الخميس في السعودية 6587 ريالا (1753 دولارا) مقابل نحو 6526 ريالاً (1738 دولارا)، أمس.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1483 ريالا (394.51 دولار) مقابل 1469 ريالا (391.13 دولار).