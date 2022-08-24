سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في لبنان، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في لبنان بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 أغسطس 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أغسطس/ آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

وصعد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 34000 و34050 ليرة للدولار. بحسب منصة "lebanon24" لرصد تحركات سعر الدولار في السوق اللبنانية الموازية على مدار الساعة.