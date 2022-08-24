مسؤول ساحة سوريا لـ "فلسطين اليوم": مهرجان وحدة الساحات رسالة تأكيد على التفاف شعبنا بمخيمات اللجوء حول خيار المقاومة

أكد مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي أ. خالد خالد، أن الحركة تواصل استعداداتها بكل طاقتها وكوادرها، للتجهيز وانجاح مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس" يوم غد الخميس 25 أغسطس 2022 الذي حركة الجهاد- الساحة السورية، مشيراً إلى أنه سيقام في النادي العربي في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، وأن رسالته ستكون وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل "الإسرائيلي".

وحول ماهية الاستعدادات، أوضح أ. خالد في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنها تشمل إعداد وتجهيز مكان المهرجان، بالإضافة إلى الاستمرار في حشد جماهير الشعب الفلسطيني اللاجئ في سوريا، مشدداً على أن حضورهم في الغد هو رسالة تأكيد على التفاف شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء حول خيارات حركة الجهاد الإسلامي، وأمينها العام القائد زياد النخالة.

وقال خالد: إنهم قد وجهوا دعوة للفصائل الفلسطينية والأحزاب السورية للمشاركة في المهرجان، وذلك إيماناً منهم بأن المواجهة مع المحتل يجب أن يتوحد حولها الجميع، إضافة إلى استنهاض عمقنا العربي والإسلامي، مضيفا: "لا شك أن كل مشارك في مهرجان الغد سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو لبنان، أو سوريا، يشعر بالفخر وهو يرى هذا المشهد المعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، وهذه ترجمة حقيقية وعملية لمفهوم وحدة الساحات والتي قدمت سرايا القدس خيرة قادتها في مواجهة محاولات العدو الفاشلة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني".

كما أكد مسؤول ساحة سوريا في حركة الجهاد الإسلامي، أن الخط المقاوم المتنامي للحركة يحظى بشعبية وتأييد لافت من قبل شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء في سوريا، لذلك تم اختيار مخيم اليرموك بما يمثل من رمزية كبيرة في وعي شعبنا الفلسطيني في الشتات، لكي تصل رسالة مفادها بأن الشعب الفلسطيني أينما تواجد في داخل فلسطين أو خارجها ومهما عانى من ويلات الحصار، والاحتلال، واللجوء، مازال يؤمن بأن المقاومة هي الطريق الأمثل والأقوم لاسترداد الحقوق، مشدداً على أن حضور الجماهير لمهرجان غداً تأكيد عملي على صوابية هذا الطريق.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يحافظ على بندقية قارب عمرها المئة عام، ومازال يقدم الغالي والنفيس دفاعاً عن وجوده ووحدته ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو بإذن الله سيكون حاضراً غداً في كل الساحات لأنه يدرك أن حركة الجهاد الإسلامي هي في طليعة من يصون حقوق الشعب الفلسطيني".

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم غدٍ الخميس 25/8/2022م، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في خمسة ساحات وهي غزة، ورفح ولبنان ودمشق وجنين، وسيحمل اسم المهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس"، نسبة لمعركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس ولمدة 3 أيام رداً على اغتيال عدد من قادتها واستهداف أبناء شعبنا في قطاع غزة، أطلقت فيها عشرات الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون، أوقعت العديد من القتلى والإصابات والخسائر المادية لدى الاحتلال "الإسرائيلي".









