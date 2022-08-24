لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدين وترفض تدنيس الأقصى وتدعو للاحتشاد والدفاع عنه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 م
24 اغسطس 2022
مستوطنون يقتحمون الأقصى..jfif
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أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قيام مستوطِنات متطرفات بنشر صور فاضحة لهن من داخل الحرم القدسي. في سابقة خطيرة تعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت لجنة المتابعة أن هذا الانتهاك الدنيء يأتي في إطار خطوات متدحرجة تهدف لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً وهي امتداد غير منفصل عن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين ضمن مساس بمشاعر وكرامة أكثر من مليار ونصف المليار عربي ومسلم.

وطالبت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة بالنفير والاحتشاد في باحاته للدفاع عن مقدساتنا ومنع جميع محاولات اقتحامه، ورفض أي فرض لواقع جديد للمدينة المقدسة.

ودعت اللجنة، الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية للوقوف أمام إجراءات العدو واستفزازاته التي ستؤدي في نهاية المطاف لتفجير الأوضاع في المنطقة.

 

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