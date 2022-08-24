سبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الغردقة في مصر، حيث يتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب انقطاع الكهرباء الكامل عن المدينة والذي استمر لمدة نصف ساعة، ويبحث النشطاء عن السبب وينتظرون تصريحات من شركة الكهرباء لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن تقدم لكم سبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الغردقة في مصر.

سبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الغردقة في مصر

وعاد التيار الكهربائى لمدينة الغردقة بعد انقطاع كامل عن المدينة دام قرابة نصف ساعة ولم تدل شركة الكهرباء بأى معلومات خاصة حول أسباب هذا الانقطاع .

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت اخطارا بانقطاع التيار الكهربى عن مدينة الغردقة بالكامل.

ووفق المصادر المصرية، فقد استمر انقطاع التيار في جميع احياء المدينة قرابة النصف ساعة ، دون أسباب واضحة ، فيما رفضت شركة الكرباء الادلاء بأى تصريحات حول اسباب انقطاع التيار الكهربى، وعاد التيار الكهربى لمدينة الغردقة واحيائها تدريجيا.

وقد شهدت مدينة الغردقة وقائع مشابه لذلك وخاصة فى فصل الصيف وكانت الاسباب المعلنة وقتها خروج الدوائر الكهربائية من خط جبل الزيت، وهو ما أدى إلى التحميل على الخط القادم للغردقة من محافظة قنا، ما يتسبب فى عطل فنى بمحطة محولات الغردقة.

عطل في محطة كهرباء نجع حمادي . . راح مضلم علي الغردقة و سفاجا و القصير و مرسي علم



بس الحمد لله الكهربا رجعت الساعة ٧ و ربع — كبير الرحيمية قبلي (@AhmedHu97812808) August 24, 2022

وقد شهدت مدينة الغردقة وقائع مشابه لذلك وخاصة فى فصل الصيف وكانت الاسباب المعلنة وقتها خروج الدوائر الكهربائية من خط جبل الزيت، وهو ما أدى إلى التحميل على الخط القادم للغردقة من محافظة قنا، ما يتسبب فى عطل فنى بمحطة محولات الغردقة.