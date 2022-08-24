ملحم: السلطة تنوي الحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة للكهرباء

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: إن السلطة تتطلع للحصول على نحو الـ 20% من الطاقة الكهربائية من الأردن، لسد احتياجات الضفة المحتلة.

وأوضح ملحم في تصريح صحفي، أن "مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والضفة يعد من أهم المشاريع بالنسبة لفلسطين، إذ يساهم في تحقيق الاستراتيجية الفلسطينية لقطاع الطاقة وخاصة في تحقيق تنوع وتنويع مصدر الطاقة في فلسطين والالتفاف التدريجي عن خدمات الاحتلال وزيادة الربط الإقليمي مع الأشقاء في الأردن".

وأضاف: "نحن نعمل مع الأردن منذ سنوات في تحقيق هذا الهدف، والآن (تتزود الضفة الغربية) بنحو 80 ميغاواط من الأردن" وفق ملحم الذي تحدث عن "الهدف أن يكون هناك توسعة لهذا المشروع في المستقبل القريب حتى نأخذ أكثر من 15-20% من الطاقة من الأشقاء في الأردن".

وتابع: "تزود حاليا شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، الضفة الغربية المحتلة، بـ 8% من حاجتها من الطاقة"، مشيراً إلى أن "المشروع الحالي مع الأردن مهيأ بإضافة وحدات إضافية قادرة على تزويد فلسطين بـ 80 ميغا أمبير إضافية".

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والأراضي الفلسطينية المخطط له جاء لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني للسنوات المقبلة وتلبية النمو الطبيعي للطلب على الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وبكفاءة عالية وبنوعية ذات جودة عالية".

وقال ملحم "نحن من خلال الاستراتيجية الفلسطينية للطاقة نركز على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الفلسطينية المحلية التي يتم إنتاجها من خلال المصادر التقليدية أو الطاقة المتجددة، إضافة إلى الربط الإقليمي مع دول الجوار خاصة الأردن ومصر".

واتهم رئيس سلطة الطاقة، الاحتلال بمحاولة تعطيل أي مشروع تنموي يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.