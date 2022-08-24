أبل تكشف عن موعد عرض هاتفها الجديد أيفون 14

أعلن مارك غورمان، الصحفي في بلومبيرج المطلّع دائمًا على مشاريع شركة آبل، أن العملاق الأمريكي يعتزم تقديم هاتفه الجديد أيفون 14 في مؤتمر سيعقد يوم الأربعاء، 7 سبتمبر 2022. كانت التقارير السابقة قد ذكرت تاريخ 13 سبتمبر، ثم 6 سبتمبر مؤخرًا، ولكن في النهاية تم اختيار 7 سبتمبر لأهم حدث لشركة أبل.

إنه لأمر مدهش أن نرى أبل تعقد حدثًا في 7 سبتمبر، لأنه يوم الأربعاء. حتى الآن، نظمت الشركة المصنعة الأمريكية الأحداث كل يوم ثلاثاء فقط، ولهذا السبب كان تاريخ 6 سبتمبر هو الأكثر ترجيحًا. ومع ذلك، من النادر جدًا رؤية مارك جورمان مخطئًا بشأن شركة أبل، لذلك يشير كل شيء إلى أن الحدث سيقام بالفعل في 7 سبتمبر.

سيكون المؤتمر المخصص لـ أيفون 14 افتراضيًا بالكامل

يضيف غورمان في تقريره أن شركة أبل تخطط مرة أخرى لحدث افتراضي بالكامل، كما كان الحال مع جميع مؤتمراتها في السنوات الأخيرة. اضطرت شركة أبل في بداية جائحة كوفيد-19 إلى تنظيم مؤتمرات افتراضية بدلاً من المؤتمرات مع الجمهور، ومنذ ذلك الحين يبدو أنها قد أعجبت بهذا النوع من الأحداث.

بعد الحدث وفترة الطلب المسبق التي تزيد قليلاً عن أسبوع، سيتم طرح الهواتف للبيع أخيرًا في 16 سبتمبر. بالإضافة إلى أيفون 14، نعلم أن أبل تخطط أيضًا للكشف عن سلسلة جديدة من الساعات المتصلة، أبل وتش سريز 8. ستكون مصحوبة بنموذج برو أكثر مقاومة وتصميم مختلف قليلاً لأول مرة منذ عام 2018. يمكن تسويق هذا الطراز الجديد بسعر قياسي، حيث سيتجاوز 1000 دولار. على أي حال، سنعرف المزيد عنها قريبًا جدًا، حيث سيعقد مؤتمر الإطلاق في غضون أيام قليلة.