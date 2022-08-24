حارس الاتحاد السكندري عبد المنصف يعتزل بعد دخوله تاريخ الدوري المصري

أعلن حارس مرمى الاتحاد السكندري، محمد عبد المنصف، اعتزاله كرة القدم عن 45 عاما، عقب المباراة أمام فريقه السابق الزمالك، معلنا أنه بات أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري المصري.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء بعد تعادل فريقه مع الزمالك 1-1 لحساب المرحلة الـ32 من الدوري المصري لكرة القدم، إن ظهوره بعد لقاء الزمالك بقميص الأبيض كان إعلانا عن نهاية مسيرته في الملاعب.

وأضاف "لا يوجد مباراة أهم من هذه لإعلان نهاية مسيرتي في الملاعب، بعدما وصلت إلى المباراة رقم 454 في تاريخ مشاركاتي بالدوري".

وخاض عبد المنصف 454 مباراة في الدوري المصري بعد أن بدأ مسيرته في موسم 1994-1995، متخطيا حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري (451 مباراة).

ولعب عبد المنصف لأندية مزارع دينا، والزمالك، والجونة، وإنبي، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري.

وحقق مع الزمالك الذي لعب معه بين 1999 و2010 لقب الدوري المصري ثلاث مرات أعوام 2001، 2003 و2004، ومثلها في كأس مصر أعوام 2000، 2002 و2008، وكأس السوبر المصرية 2001 و2002، دوري أبطال إفريقيا 2002، الكأس السوبر الإفريقية 2003، كأس الكؤوس الإفريقية 2000، كأس العرب للأندية 2003، وكأس السوبر المصري السعودي 2003.

دوليا، شارك عبد المنصف مع منتخب مصر في الفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 كحارس بديل.