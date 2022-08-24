القيادي عز الدين: انتهاك حرمة المسجد الأقصى اعتداء خطير على أرضنا ومقدساتنا

قال المتحدث الاعلامي باسم الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة أ. طارق عز الدين، مساء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: إنّ انتهاك وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك، هو اعتداء صارخ وتجاوز غير مسبوق بحق مقدساتنا وإهانة لمشاعر العرب والمسلمين واستهدافهم هويتهم الدينية.

وأشار عز الدين في تصريح صحفي إلى أن هذه الممارسات النكراء جاءت في ظل حماية جنود الاحتلال لقطعان المستوطنين والسائحين الصهاينة، واستهداف المرابطين والمرابطات بالاعتقال والتضييق والإبعاد للحد من دورهم في مواجهة الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى.

وأكد عز الدين، أن هذا الانتهاك المستمر يستوجب تحركاً جادً على المستويات كافة الرسمية والشعبية، وأن تأخذ الأمة زمام المبادرة وحمل هم الدفاع عن الأقصى الذي يمثل وجدان الأمة وضميرها الحي.