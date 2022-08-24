السفارة "الإسرائيلية" بالإمارات تنتقل لمقرها الدائم في أبو ظبي

أعلنت السفارة "الإسرائيلية" في الإمارات، أمس الثلاثاء، الانتقال إلى مقرها الدائم والمكون من طابقين في "أبراج الاتحاد" (الطابق الـ48 والطابق الـ 49)، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال السفير "الإسرائيلي" لدى الإمارات أمير حايك، في تغريده: "انتقلت سفارة إسرائيل في أبوظبي إلى مقر إقامتها الدائم"، مضيفًا، "بعد العمل الجاد، نحن فخورون وسعداء ومتحمسون، وقريبًا الافتتاح الرسمي".

وارفق حايك التغريدة مع صورة لمدخل المقر الجديد وإلى جانبه العلم "الإسرائيلي".

وكلف إنشاء السفارة "الإسرائيلية" في الإمارات 12 مليون شاقل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 761 ألف شاقل لشراء أثاث للسفارة.

وفي يونيو/ حزيران 2021، افتتحت "إسرائيل" سفارتها بأبوظبي، بعد تطبيع العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة.