بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق إنبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر أن تذاع مباراة النادي الأهلي أمام فريق إنبي عبر قنوات أون تايم سبورت، ويقام اللقاء على ملعب الأهلي "ستاد وي السلام"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، خاصة بعد الإعلان رسمياً عن تتويج الزمالك بلقب الدوري أمس الثلاثاء، بعد خسارة بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم عشاق العملاق الأحمر الأهلي وكذلك إنبي للتعرف على أفضل روابط مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم الأربعاء اون تايم سبورت، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى بشكل دائم على مباريات الدوري المصري وابرزها الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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وتعادل النادي الأهلي أمام نظيره فريق الإسماعيلي سلبياً، ضمن منافسات الدوري المصري، ومع بداية الشوط الثاني دفع الأهلي بثلاثة تغييرات دفعة واحدة بخروج محمد أحمد شرقية وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومشاركة أحمد سيد عبد النبي وحسام حسن وأحمد عبد القادر.

مع الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني كاد محمد أشرف يضع الأهلي في المقدمة، عندما تسلم تمريرة حسام حسن برأسه وسدد، لكن حارس الإسماعيلي تدخل بقدمه وأنقذ الكرة قبل أن تعانق الشباك، وأجرى الأهلي التغيير الرابع في الدقيقة 64 بخروج ميدو نبيل ومشاركة محمد نصير، وفي الدقيقة 70 يتدخل كريم فؤاد ويمنع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي من الاقتراب من التسجيل والانفراد بالمرمى بتصديه للكرة وتحويلها لركلة ركنية، وحافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه بتصديه لمحاولة هجومية ناجحة للإسماعيلي في الدقيقة 83.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، أجرى الأهلي التغيير الخامس والأخير في الدقيقة 84 بخروج لويس ميكيسوني ومشاركة محمد محمود، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 85 من تسديدة أحمد سيد عبد النبي المنفرد تمامًا بالمرمى، لكن حارس الإسماعيلي تدخل وأنقذ الكرة بصعوبة قبل أن تعانق شباكه.

وتعرض حسام حسن للإعاقة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90 لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وبعدها أطلق صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، ولمشاهدة مباراة الأهلي إنبي بث مباشر في الدوري المصري 2022 هنـــــــــا:

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة الإسماعيلى التي أقيمت مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

يستعد الاهلى لمواجهة انبى والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلى وي السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى وإنبى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة والتي أقيمت على استاد المقاولون العرب، سجل ثنائية المارد الأحمر على معلول فيما سجل هدف إنبى الوحيد مصطفى شلبى، بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي في الدوري هنـــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة، وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية، مشاهدة ماتش الاهلي وإنبي مباشر هنـــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، ويدخل فريق الاهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري وفي محاولة لطى صفحة مباراة الإسماعيلى التي أقيمت مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة الاهلي وإنبي أون تايم سبورت، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى الأربعاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية. من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، ويتطلع لاستعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعثر الأخير أمام الإسماعيلى بالتعادل السلبى، وذلك بحثا عن الصراع الأخير على الوصافة مع بيراميدز، الذي يتفوق بفارق 4 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، بعدما حسم الزمالك التتويج باللقب رسميا

وعكف ريكاردو سواريش، المدير الفنى لفريق الأهلي على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، بجانب تحفيظهم لطريقة لعب الفريق البترولى لرغبته في إنهاء الموسم بانتصارات تحفظ ماء الوجه بعد الانتقادات الحادة التي طالت الجهاز الفنى مؤخرا، لعدم قدرته على إحداث الفارق وانتشال الفريق من كبوته، فضلا عن ضياع الدورى الذي حسم رسميا لصالح الزمالك، كما حرص المدرب على تحفيز الشباب الذي يراهن عليهم لاستعادة الانتصارات أمام الفريق البترولى.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وخضع حراس مرمى الأهلي لتدريبات مكثفة، خلال الأيام الماضية، بهدف تجهيزهم جيدا، وذلك في ظل المنافسة بين الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير على حراسة عرين الفريق بعد قرار منح محمد الشناوى الحارس الأساسى لراحة سلبية مع عدد من اللاعبين الأساسيين حتى نهاية الدورى الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر بدون تقطيع هنـــــــــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وتًذاع مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، عبر قنوات«أون تايم سبورتس»، ويعلق على مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، المعلق الرياضي «مؤمن حسن».

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

الوسط: محمد فخري، محمد محمود، ميدو نبيل «أحمد عبدالقادر»، زياد طارق.

الهجوم: حسام حسن.

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.

وعقد ريكاردو ‏سواريش المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة ‏بمباراة إنبي، ثم خاض الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وشارك أحمد نبيل كوكا في المران، بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خاضه خلال الأيام ‏الماضية.، وواصل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات تجت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وكان الأهلي خسر لقب الدوري المصري هذا الموسم، بينما توج به غريمه الزمالك للموسم الثاني على التوالي، ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز صاحب الوصافة، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، وكانت جماهير الزمالك تنتظر أن يحسم فريقها اللقب، الثلاثاء، في مباراته أمام الاتحاد السكندري، لكن فريق بيراميدز وفر على الزمالك وجماهيره هذا العناء، بعد الهزيمة من فيوتشر، بهدف دون رد، في الجولة 32 من المسابقة.

وبهذه النتيجة أصبح الزمالك بطل الدوري المصري لموسم 2021-2022 رسميا، حيث يملك 75 نقطة، وأقصى رصيد يمكن أن يصل له بيراميدز المتبقي له مباراتين "74 نقطة"، بعد الهزيمة من فيوتشر، ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري، أمام الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني، وأصبحت هذه المواجهات تحصيل حاصل، يمكن للفارس الأبيض خلالها إراحة اللاعبين الأساسيين، ومنح فرص أكبر لدكة البدلاء.

فتح الله زيدان يهنئ الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ14 في تاريخه #أخبار_ONTime pic.twitter.com/bH0bcsZW7g — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 24, 2022

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في الدوري المصري، ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي على استاد "الأهلي وي السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من المسابقة المحلية، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ولديه 64 نقطة، حصيلة 32 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 10 وخسر 3 مرات.

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وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهذا يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، ويقام اللقاء على ملعب الأهلي «ستاد وي السلام»، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، حصيلة 32 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 10 وخسر 3 مرات، فيما يتواجد إنبي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، جمعهh من 31 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مرات، وتوّج نادي الزمالك أمس ببطولة الدوري المصري لموسم 2021-2022، بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بنتيجة 1-0.

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حكم ساحة: طارق مجدي، حكم مساعد أول: هشام الدسوقي، حكم مساعد ثاني: هشام طلب، الحكم الرابع: جلال أحمد، حكم فيديو: وائل فرحان، حكم مساعد فيديو: محمد علاء هاشم.