طالع قرارات "العمل الحكومي" بغزة في اجتماعها الأسبوعي اليوم

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي في مدينة غزة، واطلعت على تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم حول نتائج امتحانات إكمال الثانوية العامة واستعدادات العام الدراسي الجديد.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الإدارية وشئون الأراضي، وأحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

كما قررت الموافقة على توفیر عمال نظافة لصالح المدارس الحکومیة بوزارة التربية والتعلیم من خلال متعهد لخدمات النظافة، وخصصت كذلك مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لتعزیز إجراءات تطوير الخدمات الإلكترونية وتوثيق الجلسات في کافة المحاکم بالصوت والصورة.

واعتمدت اللجنة تخصيص قطعة أرض حكومية برفح لإنشاء مجمع قضائي يضم القضاء النظامي والشرعي والنيابات المختصة. ووافقت على استملاك قطعة أرض بخانيونس بمنطقة الکتیبة، لإنشاء مدرسة حكومية عليها، وتكليف سلطة الأراضي بتعویض مالکي قطعة الأرض المستملکة حسب الأصول.

وقررت اللجنة إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي المخصصة سابقا لعدم الالتزام بشروط التعاقد، واختلاف غرض الاستفادة، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي حسب الأصول.

واعتمدت اللجنة التقرير الخاص بآليات عمل منظومة الشكاوى الإلكترونية وإقرار التوصيات المقدمة بالخصوص.

وأحالت عدداً من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.