الشيخ صبري: انتهاك مستوطنات لحرمة المسجد الأقصى قمة بالتحدي

اعتبر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، انتهاك مستوطنات حرمة المسجد الأقصى المبارك هو "قمة بالتحدي".

ونشرت مستوطنات على حسابهن في انستغرام، اليوم، صورا مخلة أثناء اقتحامهن الأقصى، في انتهاك واضح لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وقال الشيخ صبري –في تصريح صحفي-: "ما شهدناه من تدنيس للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته باقتحام المرأة ذات اللباس الفاضح هو قمة بالتحدي، ولم تتجرأ هذه المدنسة أن تدخل الأقصى لولا الحماية العسكرية التي تقدم لهم".

وأضاف أن هذه الصور لا تحصل في أي مكان للعبادة"، مؤكدًا أنه في كل يوم تزداد الخطورة تجاه مسرى النبي محمد.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الصور، وسط حالة من الاستياء على تدنيس المسجد الأقصى، ووصول المستوطنين له، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

وطالبوا بالتحرك والخروج بمظاهرات غصب في كافة الأماكن، نصرة للمسجد الأقصى ولمواجهة مخططات تدنيسه وتهويديه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمشاركة الواسعة في فجر الجمعة القادمة.

ويقتحم عشرات المستوطنين بشكل شبه يومي، عدا الجمعة والسبت، باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، لتأمين الاقتحامات.