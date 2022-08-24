تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر سيتي الودية- تشكيل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، يواجه فريق برشلونة الاسباني، مساء اليوم الأربعاء، مانشستر سيتي الانجليزي، في اطار مبارياته الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الحالي 2022م، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تشكيل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي المتوقع، وكذلك التفاصيل المتعلقة في اجواء المباراة من بينها المعلق والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية 2022، خاصة وأن برشلونة للمباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 1-4 على ريال سوسييداد الأحد الماضي ليمنحه الثقة المفقودة بعدما استهل الليجا بالتعادل السلبي أمام رايو فاييكانو وسط جماهيره.



التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

ويواجه برشلونة نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب “كامب نو”، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذهب جميع عائدات المباراة نحو أبحاث مصابي التصلب الجانبي الضموري في مؤسسة لوزون لدعم حارس مرمى برشلونة السابق والمدرب خوان كارلوس أونزوي، الذي يُعاني من هذه الحالة المرضية مُنذ عامين.

تشكيل برشلونة ومانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم

ينتظر المشجعون من جميع أنحاء العالم مباراة ودية خيرية يوم 24 أغسطس 2022 بين برشلونة ومانشستر سيتي ، إنجلترا ، حيث يشارك كل منهما من أجل الفوز وإسعاد الجماهير حيث سيتم بث المباراة على Spotify. على أرض ملعب المعسكر ويتم نقلها عبر قنوات متنوعة.

برشلونة يريد الفوز بهذه المباراة بنتيجة إيجابية ومحاولة إسعاد الجماهير. الموسم الماضي ، حقق برشلونة موسمًا صفريًا لأول مرة منذ سنوات ، وسيقوم أيضًا بتطوير بعض اللاعبين الجدد.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر سيتي الودية- تشكيل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، ,من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية احداث الشوط الاول من مباراة برشلونة امام مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءاً بتوقيت مصر، 10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، 10:30 مساءاً بتوقيت الأردن، 10:30 مساءاً بتوقيت سوريا، 10:30 مساءاً بتوقيت لبنان، 10:30 مساءاً بتوقيت العراق، 9:30 مساءاً بتوقيت السودان، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية 1 + العراقية الرياضية بنقل اللقاء.

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام مانشستر سيتي

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كريستنسن، رونالد أرواخو ، إريك جارسيا، روبيرتو.

لاعب وسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري، جافي.

المهاجمون: رافينيا، انسوا فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

📋 قائمة الفريق لمباراة الليلة



🔥 برشلونة 🆚 مانشستر سيتي pic.twitter.com/H5VtGcFJVx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 24, 2022

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام مانشستر سيتي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق التي ستخوض المباراة الودية ضد مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان الإسباني والإنجليزي مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، في مباراة ودية خيرية لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي.

واختار تشافي 27 لاعبا لهذه المباراة الودية، وهم: تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، عثمان ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، ديباي، كريستنسن، بيانيتش، أوباميانج، جوردي البا، كيسي، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، ايريك جارسيا، إيناكي بينيا، الزلزولي، بالدي، جافي، بابلو توريه، وأرناو تيناس.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

وكان من المنتظر إقامة هذه المباراة الخيرية الصيف الماضي، لكن القيود التي كانت مفروضة جراء وباء كورونا منعت المنظمين من تنظيمها آنذاك لتتأجل لهذا العام من أجل إعطاء فرصة لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، وينتظر أن يمتليء ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجمهور.

ويصل برشلونة للمباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 1-4 على ريال سوسييداد الأحد الماضي ليمنحه الثقة المفقودة بعدما استهل الليجا بالتعادل السلبي أمام رايو فاييكانو وسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

ولن تكون المباراة الودية المرتقبة بين برشلونة والسيتي مذاعة على أي قنوات تليفزيونية في منطقة الشرق الأوسط.

وتُذاع المباراة بشكل حصري على منصتي البث الرقمي الخاصتين بالناديين "Barca TV+"، و"City+".

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس/آب الحالي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 بتوقيت أبوظبي، 9.30 بتوقيت القاهرة.