بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/30) هنــــــــــا، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32) هنا.

وأكدت الداخلية على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.