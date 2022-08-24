نادي الأسير: توتر بسجن النقب بعد اقتحام قوات الاحتلال لأقسامه

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن سجن "النقب" يشهد حاليًا توتر بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأقسامه وقطع الكهرباء عنه وفرض عزل مضاعف عليها.

نادي الأسير: إن "هدف اقتحام قوات الاحتلال لسجن النقب، محاوله منه للتنكيل بالأسرى بعد الخطوات النضالية التي شرعوا بها مؤخراً".

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، كل غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس، أن قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال عاثت في السجون فساداً.

وبينت المؤسسة، أن قوات القمع قطعت التيار الكهربائي عن الأسرى وأغلقت عليهم أبواب الزنازين، بسبب الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها أسرى الجهاد والحركة الأسيرة.