هل توفى خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة .. حقيقية وفاة خالد مقداد

هل توفى خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة اليوم الأربعاء 24-8-2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في الوطن العربي عبر محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل حقيقة وفاة خالد مقداد كما أن المنصات الرقمية شهدت آلاف التغريدات التي تتحدث عن هذا الأمر وهذا الموضوع ونتيجة للضجة الكبيرة التي احدثها هذا الخبر فقد قرر فريق فلسطين اليوم الإخبارية في كتابة هذه السطور التي تشرح وتوضح حقيقة هذا النبأ الذي تصدر قوائم الأكثر بحثًا وتداولا على الشبكة العنكبوتية وهو على النحو التالي:

هل توفى خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

ونفى مؤسس قناة طيور الجنة الاخبار المتداولة بخصوص النبأ المتداول بصورة كبيرة وهو وفاة خالد مقداد وأكدت انه عار عن الصحة ، إذ قام المعتصم بالله نجل خالد مقداد بنشر مقطع فيديو على صفحته على الفيسبوك يظهر سعادة والدة في التحضير لشراء سيارة للمعتصم .

وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فما زالت عمليات التغريد مستمرة على نبا وفاة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد وهو غير صحيح ، علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعة وفاة خالد مقداد .

حقيقة وفاة خالد مقداد

من هو خالد مقداد ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، فلقد وضعنا لكم معلومات عامة عن مؤسس القناة واسمه خالد عبدالله جبريل مقداد وهو من مواليد 1 يناير 1972 في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات بشأن خالد مقداد ، وبحسب المعلومات ، فإن خالد فقد تخرج مهندسًا للديكور، وأسس فرقة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وأنتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2008، فقد افتتح خالد مقداد افتتح قناة فضائية وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.

خالد مقداد

أولا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، هو خالد عبد الله جبريل مقداد من مواليد تاريخ الأول من شهر يناير لعام 1972 م بالكويت.

ثانيا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، كما أنه كان قد أسس قناة طيور الجنة منذ العام 1994 م لكنه افتتحها تحديدا عام 2008 م.

ثالثا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، بالإضافة إلى ذلك أخرج العديد من الأناشيد الخاصة بالأطفال والتي زرعت في قلوبهم الكثير من الفرح.

رابعا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، ليحقق بذلك النجاح الكبير في مختلف دول الوطن العربي واكتسب شهرة واسعة فيها.

خامسا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، درس هندسة ديكور وانتقل للعيش بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد زواجه من السيدة مروة حماد.

خامسا: حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، يحمل الجنسية الأردنية من أصول فلسطينية ولديه أقارب بقطاع غزة.