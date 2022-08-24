القيادي الأخرس : مهرجان حاشد في جنين غداً ليؤكد أن جميع الساحات موحدة في مقاومة الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالضفة الغربية، ماهر الأخرس، اليوم الأربعاء، أن حركة الجهاد الإسلامي أتمت الجاهزية والترتيبات الكاملة لتنظيم مهرجان "وحدة الساحات ... الطريق إلى القدس" وسيعقد عصر غدٍ الخميس في ساحة أمام المسجد الكبير في مخيم جنين.

وقال الأخرس لـ–وكالة فلسطين اليوم الإخبارية- :إن "حركة الجهاد أتمت دعوات من كافة مناطق الضفة للمشاركة في حضور هذا المهرجان الذي من المتوقع أن يتخلله كلمة موحدة لفصائل المقاومة".

وأضاف أن المهرجان سيؤبن ويكرم عوائل شهداء مخيم جنين ونابلس الذي ارتقوا مؤخرًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وعن رسائل المهرجان، أوضح الأخرس، أن مهرجان "وحدة الساحات" جاء ليؤكد أن جميع الساحات في فلسطين موحدة أمام الهجمة الصهيونية الشرسة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، مشدّدًا على أن المقاومة هي الحل الوحيد في مواجهة العدو.

كما وأضاف أن المقاومة في جنين والضفة تتعاظم يوميًا وهي في ثبات أطول نحو مقاومة المحتل حتى تحرير كل فلسطين.

وبيّن الأخرس، أن المطلوب فلسطينيًا اليوم هي الوحدة على منهاج المقاومة، وعلى الجهات الرسمية في السلطة الوقوف إلى جانب الشعب لحمايته وعدم التساوق مع المفاوضات مع العدو التي أثبتت فشلها وعدم جدواها.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري "سرايا القدس"، إلى تغطية الحفل الجهادي الكبير "وحدة الساحات ... الطريق إلى القدس" ، يوم غدٍ الخميس الموافق 25/8/2022 بعد صلاة العصر مباشرة في محافظات غزة ورفح وجنين وتزامناً مع مهرجانات ستُقام في دمشق وبيروت.

وأكدت الحركة، أن المهرجان جاء وفاءً لدماء الشهداء القادة، وتأكيدًا على نهج الجهاد و المقاومة.