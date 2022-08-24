الدفاع الروسية تعلن القضاء على 600 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 600 جندي أوكراني قتلوا خلال تنفيذهم هجوما في اتجاه دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في الإفادة الصحفية اليومية إن حوالي 160 جنديا أوكرانيا من اللواء الآلي 66 رفضوا المشاركة في القتال.

وأضافت الوزارة أن قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "دونيتسك" قررت سحب تشكيلاتها، بسبب فقدان القدرة القتالية، من مواقعها إلى المناطق الخلفية.

واستهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على حوالي 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 8 آليات عسكرية.

كذلك قصفت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 7 مواقع قيادة، بما في ذلك اللواء الآلي 66 في منطقة نوفوميخيلوفكا، وفوج المدفعية الـ15 في منطقة كورديوموفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 47 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 5 مستودعات للذخيرة في مناطق مختلفة، وأسقطت الدفاعات الجوية خلال اليوم الماضي 7 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.