الاحتلال يرفض مجدداً السماح لعائلة الأسير عواودة زيارته

رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، السماح لعائلة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ165 على التوالي بزيارته داخل مستشفى (اساف هورية)، بمدينة الرملة المحتلة.

قال نادي الأسير في تصريح صحفي:" إن سلطات الاحتلال ترفض مجددًا السماح لعائلة المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور بزيارته، وهذا الرفض يأتي بعد أن أبلغت العائلة سابقًا أنها ألغت تصاريح الزيارة له، وذلك رغم قرار المحكمة العليا للاحتلال وما ورد فيه من تأكيد على السماح للعائلة بزيارته في المستشفى".

وأكد نادي الأسير أن قرار منع العائلة من زيارته، إنما يأتي في سياق تبادل الأدوار بين أجهزة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي، وذلك لفرض مزيد من القهر والتنكيل بحق المعتقل عواودة وعائلته.

كما أكد أنه يُسخف عمليًا قرار المحكمة العليا الذي يعتبر أعلى من قرار "القائد العسكري"، كما أنّه يؤكد مجددًا على شكلية هذه المحاكم تحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ

ويواصل يوم الأربعاء، المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 165 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية سمحت يوم الخميس الماضي لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، لتقديمه للمحكمة، التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له.

ويعاني عواودة القابع في سجن "الرملة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.