أسهل رجيم كل يوم كيلو 2022- طريقة مضمونة لتخسيس كيلو يومياً

أسهل رجيم كل يوم كيلو تجربتي 2022، هو ما يبحث عنه الكثير الأشخاص ويتمنى الوصول إليه، فإنقاص الوزن عملية صعبة وتتطلب الكثير من الوقت والجهد والصبر، ومع توافر الكثير من أنواع الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، يمكن أن يكون الوصول لريجيم ينقص الوزن بوقت قصير أمرًا مطلوبًا بكثرة، ومن خلال السطور التالية التي سيقدمها موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سيتم التعرف إلى اسهل رجيم كل يوم كيلو تجربتي.

أسهل رجيم كل يوم كيلو تجربتي 2022

فيما يلي سيتم عرض ريجيم مناسب لخسارة كيلو من الوزن كل يوم أي بمعدل سبع كيلو غرامات أسبوعيًا، ولكن هذا النظام يمكن اتباعه لأسبوع واحد فقط وفي حال الرغبة بتكراره لا بد من استشارة أخصائي التغذية:

اليوم الأول من الريجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم الأول:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: تناول طبق من سلطة الخضار المنوعة بدون إضافة البندورة أو الجزر إليها لأن البندورة غنية بالأملاح والجذر يحتوي سعرات حرارية عالية.

وجبة العشاء: قطعة من اللحم المشوي مع اللبن بدون إضافة ملح أو زيت.

اليوم الثاني في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم الثاني:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبنة.

وجبة الغذاء: قطعة من اللحم المشوي مع اللبن بدون إضافة ملح أو زيت وإضافة ملعقة من بذور الكتان.

وجبة العشاء: تناول 2 بيضة مسلوقة مع صحن من سلطة الخضار المكونة من الخيار والخس والبقدونس والفلفل والملفوف.

اليوم الثالث في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم الثالث:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: قطعة من الجبنة القريش مصنوعة من حليب خالي الدسم بدون إضافة الملح إليها.

وجبة العشاء: قطعة من لحم العجل أو الدجاج مشوي أو مسلوق بدون أي دهن أو جلد فيه.

اليوم الرابع في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم الرابع:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: تناولِ ثمرة إلى ثمرتين من الفاكهة مثل الكيوي.

وجبة العشاء: تناول وجبة من التونة بدون زيوت مع صحن من اللبن مع بذور الكتان.

اليوم الخامس في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم الخامس:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: وجبة من الخضار مسلوقة بدون ملح أو يضاف إليها ملح قليل جدًا.

وجبة العشاء: وجبة من التونة بدون زيت، أو أي نوع سمك مشوي بدون دهون مع صحن من السلطة ويضاف إلى الوجبة كوب حليب خالي الدسم.

اليوم السادس في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم السادس:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: تناول قطعة من لحم العجل المسلوق مع طبق من سلطة الخضار يضاف إليها بعض بذور الكتان.

وجبة العشاء: طبق من الشاورما بدون تناول خبز.

اليوم السابع في الرجيم

يجب الاعتماد على النظام التالي في اليوم السابع والأخير:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة خيار وقطعة من المرتديلا أو الجبن.

وجبة الغذاء: تناول قطعة من الدجاج مسلوقة أو مشوية مع طيق من سلطة الخضار أو كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة العشاء: تناول ثلاثة قطع من مرتديلا مصنوعة من لحم العجل مع كوب حليب خالي الدسم.

ريجيم الليمون لإنقاص الوزن كيلو كل يوم

يعتمد ريجيم فقدان الوزن كل يوم على وصفة تسمى حمية الليمون، يعتمد هذا النظام على شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من عصير الليمون طوال اليوم، كما يعتمد هذا النظام على إيقاف تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات مثل الحلويات والمشروبات الاصطناعية وغيرها، كما يعتمد على إضافة العسل إلى شراب الليمون الحامض بدلًا من تحليته بالسكر الاصطناعي:

مقادير شراب الحمية

تتألف حمية الليمون من المقادير التالية:

8 أكواب من الماء.

عصير ليمون ما يقارب 6 ليمونات طازجات.

نصف كوب من العسل.

10 مكعبات من الثلج.

أوراق النعناع.

طريقة تحضير شراب الليمون

ويحضر الشراب على الشكل التالي: يتم تسخين الماء لدرجة متوسطة وإضافة عصير الليمون والعسل وأوراق النعناع وتحريكه جيدًا ثم تضاف إليه المكعبات الثلجية يوضع في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، حيث يتم تصفية الخليط بعد إخراجه من الثلاجة وتناوله ما بين أو مع الوجبات.

طريقة تناول مشروب الحمية

يجب الالتزام باتباع الخطوات التالية عند استعمال ريجيم الليمون:

على وجبة الفطور: يجب شرب كوب واحد من العصير السابق على معدة خالية قبل تناول الفطور بنصف ساعة على الأقل، كما إن وجبة الفطور يجب أن تكون مكونة من الفواكه الطبيعية فقط.

وجبة بعد الفطور: بعد عدة ساعات من الفطور يمكن تناول كوب من العصير السابق مع قطعة فاكهة مثل الموز وبضعة حبات من اللوز لا تتجاوز 60 غرامًا.

على وجبة الغداء: تناول الخضراوات المتنوعة مع إضافة القليل من زيت الزيتون لها وعصير الليمون.

وجبة ما قبل العشاء: وهي وجبة قبل وجبة العشاء تتألف من تناول القليل من الفواكه مع كوب من العصير السابق.

وجبة العشاء: تناول البروتينات الحيوانية مثل السمك المشوي أو صدر دجاج مشوي مع سلطة من الخضراوات المتنوعة والقليل من شرائح الليمون.

شرب كوب آخر من العصير قبل النوم بساعتين.

إنقاص الوزن كيلو في الأسبوع مع حمية خاصة

ابتكرت إحدى أخصائيات التغذية حمية غذائية تساعد في إنقاص الوزن كيلو خلال يوم واحد، وتمت تسميتها حمية المساء The Overnight Diet حيث يعمل مبدأ هذه الحمية على إبقاء الجسم مشدودًا من خلال تقوية بنية العضلات على حساب الدهون في الجسم، بالإضافة إلى التخلص من الترهلات الناتجة عن فقدان الوزن بأسلوب هل وسلس، يقوم النظام الغذائي الذي على شكل أسبوعي حيث يتم الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات خلال الستة أيام الأولى من الأسبوع بشكل كبير والابتعاد عن الدهون في الأطعمة، حيث يعتاد الجسم على الحصول على الدهون الضرورية من خلال حرقها من المناطق المتراكمة في الجسم، وفي اليوم السابع يتم الاعتماد بشكل كبير على العصائر الطبيعية والسوائل، وهو ما يساهم بشكل كبير من التخلص من الوزن بشكل سريع جدًا، كما يتضمن النظام الغذائي السابق على القيام بتمارين رياضية منها تمارين المقاومة لمدة 20 دقيقة، وذلك لأربع مرات كل أسبوع، حيث تساعد التمارين على شد الترهلات وحرق الدهون وشد العضلات.

نصائح لنجاح الحمية الغذائية لفقدان كيلو في اليوم

سنستعرض فيما يلي أهم النصائح التي يمكن أن تساهم في تحسين الحرق والشعور بالفرق في الوزن:

الابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكريات مثل الأطعمة النشوية كالخبز والبطاطا والأرز والمشروبات الغازية والحلويات بأنواعها التي تحتوي على سكر مضاف.

الحصول على كميات كبيرة وكافية من البروتينات من مصادر متنوعة مثل البيض وعلى الأخص البياض، واللحوم بأنواعها، والبقول التي لا تحتوي على سكريات وما شابه ذلك.

الاعتماد على اللبن الرائب مع الوجبة لتسهيل الهضم.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية الغنية بالسكريات.

شرب كميات كبيرة جدًا من الماء كما يمكن تناول المشروبات الساخنة كالشاي بأنواعه والقهوة ولكن بدون تحليتها.

عدم الاستلقاء مباشرة بعد الطعام والانتظار لمدة ربع ساعة على الأقل.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة نصف ساعة تقريبًا مما ساعد الجسم بشكل كبير على حرق الدهون، ومن أهم أنواع الرياضة التي تساعد في فقدان الوزن هي رياضة السباحة والجري والمشي السريع.

مضغ الطعام جيدًا وعدم التسريع أثناء مضغه لأن ذلك يساعد في تناول كميات أقل وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

أهمية وفوائد ريجيم الليمون

بالإضافة إلى أهمية عصير الليمون في حرق الدهون بشكل كبير إلا أن ريجيم عصير الليمون له العديد من الفوائد الصحية الأخرى للجسم ولذلك فإنه يسمى ريجيم التطهير الرئيسي، وتشمل فوائده للجسم:

يساعد نظام الليمون لإنقاص الوزن في محاربة السموم وإخراجها من الجسم ورفع مناعة الجسم لمحاربة الأمراض.

يساهم ريجيم الليمون في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتسريع الهضم.

يساعد ريجيم الليمون في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز ريجيم الليمون صحة البشرة ويجعلها نقية صافية ونضرة ويؤخر ظهور التجاعيد ويمنع جفاف الجلد.

في حال تم إضافة العسل إلى شراب الليمون فإن الشراب يصبح مثاليًا للحفاظ على صحة الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة لأداء نشاطاته، وذلك أن العسل يحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة الضرورية، بالإضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يمكن أن يكون بديلًا عن السكريات الأخرى غير الصحية.

هل يمكن خسارة كل يوم كيلو بدون مخاطر صحية

يرتبط عادة فقدان الوزن بالعديد من المشاكل الصحية مثل التعرض للخمول والدوار وخاصة خلال الفترة الأولى من اتباع الحمية الغذائية، حيث يحتاج الجسم إلى فترة زمنية معينة حتى يعتاد على نظام الحرق من الدهون المخزنة في الجسم عوضًا عن الحصول عليها من النظام الغذائي اليومي، كما إن الاستمرار في النظام السابق يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجسم ببعض المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والجهاز المناعي، لذلك يجب عدم الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أثناء اتباع الحمية والاعتماد على تمارين معتدلة، كما يتوجب على الشخص عدم الاستمرار في اتباع النظام الغذائي السابق إلا باستشارة الطبيب.