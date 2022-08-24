أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 24/8/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.02 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 1.30% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.05%، ما يعادل انخفاض قدره 0.22% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 21,380 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.56% لتسجل نحو 1,605 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 296 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 0.339 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 0.4572 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.58% لتسجل نحو 35 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 0.06816 دولار.