الاحتلال يعترف انه فشل في اعتقال أحد المطاردين وعدنان يعتبره انتصاراً ..فمن هو ؟

اعترف الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء 24/8/2022 ، انه فشل خلال اقتحامه لمخيم جنين اليوم من اعتقال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب البطولية ، حيث اوضحت المصادر ان حازم كان من المستهدفين خلال اقتحام مخيم جنين فجراً.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان قال خلال تصريح له اليوم ان الاحتلال فشل بعمليته العسكرية باستهداف المناضل فتحي الخازم "أبو رعد" معتبراً ذلك انتصاراً لشعبنا وحاضنة المقاومة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت جنين فجر اليوم مما أدى لوقع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وكتيبة جنين التي افشلت مخططات الاحتلال .

الشهيد البطل رعد فتحي حازم 29 عاماً من مخيم جنين، هو منفذ عملية تل أبيب البطولية التي أوقعت 15 مستوطناً بين قتيل وجرح. واستشهد رعد بعد أداءه صلاة فجر اليوم الجمعة الأولى من رمضان في أحد مساجد مدينة يافا المحتلة، وذلك بعد ساعات من تنفيذه عملية شارع "ديزنغوف" التي فرضت منعاً للتجول في "تل أبيب".