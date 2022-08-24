مستوطنون يقتحمون برك سليمان الأثرية في بيت لحم بالسلاح

شن عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء 24/8/2022، اقتحاماً لبرك سليمان الأثرية جنوب مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين حملوا أسلحة نارية وتجولوا في الأروقة المختلفة وهم يؤدون الصلوات التلمودية، واغتسلوا في العيون المائية التي تضمها، مدعين أنها منطقة مقدسة وورد اسمها في التوارة.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين اركنوا مركباتهم في منطقة تطل على البرك، ومن ثم هرولوا إليها وهذه جزء من عملية الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون ضد هذا الموقع التاريخي الذي يضم ثلاثة برك كبيرة للمياه وسط غابة من الأشجار الحرجية.

ونوهت إلى أن هذه الاقتحامات خطيرة للغاية وتحمل دلالات استعمارية بحسب المراقبين الفلسطينيين من بينها أن أطماع إسرائيل لم تنتهي في هذه المنطقة رغم انها منطقة تصنيف “أ″ ومقام عليها مشاريع فلسطينية كبيرة من بينها منطقة قصر المؤتمرات الشهير.