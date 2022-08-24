أسباب بلع اللسان في كرة القدم-طريقة علاج بلع اللسان

يعتقد الكثيرون أن رياضة كرة القدم مجرد رياضة تتمحور حول الفوز والخسارة فقط، إلا أن عالم كرة القدم أوسع وأشمل من مفهوم الربح والخسارة.

ويشهد الملعب عادة الكثير من الأحداث ما بين الصحية والترفيهية إلى جانب فكرة الفوز، وقد تسلط الاحداث التي تقع في الملعب الضوء على العديد من الأمور الصحية التي يجب الانتباه لها من بينها "بلع اللسان"

يتعرض اللاعبون دون غيرهم لهذا الأمر بشكل مستمر، وفي حال لم يتواجد شخص يمكنه فهم ما يدور والتعامل مع هذه الحالة بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى الوفاة.

ما هو بلع اللسان؟

بلع اللسان هورجوع الجزء الخلفي من اللسان وسد المجرى التنفسي، أي خلل ما في الجهاز العصبي للشخص المعني يتم حدوث تشنجات عصبية يصاحبها فقدان للوعي، ويرتخي الجسم عضلاته، ومنها أنَّ الفك واللسان بالإضافة إلى لسان المزمار تتعرض للإرتخاء، وهذا ما يتسبب بأن تسقط قاعدة اللسان في المجرى التنفسي للشخص، مما يؤدي إلى الاختناق ومن ثم إذا لم يتم إسعاف الشخص المصاب وبسرعة فإن الشخص يتعرض إلى الوفاة.

أسباب بلع اللسان في كرة القدم

· الدخول في الغيبوبة

· التعرض لضربة في منطقة الرأس أو نوبة صرع

· فقدان الوعي

· ارتخاء في عضلة اللسان

طرق علاج بلع اللسان في كرة القدم

طرق علاج بلع اللسان للاعبين كرة القدم هو عبارة عن حركتين بسيطتين، وهما :

· الحركة الأولى رجوع رأس المريض إلى الخلف.

· الحركة الثانية مسك فك المريض وسحبة إلى الأعلى لفتح المرى التنفسي "كما تقوم بسحب الجرار إلى الأمام" لبعد منبع اللسان عن المجرى التنفسي.

لاعبين أنقذوا حياة خصومهم بشكل لا يصدق

· قام اللاعب جابا كانكافا "وهو هو لاعب كرة قدم جورجي"، يلعب كلاعب وسط، بإنقاذ حياة كابتن فريق الخصم أوليغ كوفين بأعجوبة بعد أن أغمي عليه بعد تدخل عنيف تعرض له من طرف حارس المرمى، لكن كانكافا انتبه للأمر وتوجه إلى إنقاذه بسرعة وسحب لسانه قبل فوات الأوان.

· قام اللاعب سيرج أورييه "وهو لاعب كرة قدم دولي عاجي كان يلعب لصالح نادي توتنهام هوتسبير"، بالتدخل على الفور بعد أن أغمي على الفريق الخصم اللاعب موسى ديمبلي وبلع لسانه، وفي البداية كان أعضاء الفريقين متجهين نحو الحكم، من أجل ضربة جزاء لكن أورييه كان الوحيد الذي انتبه أن موسى ديمبلي كان يموت في تلك اللحظة، وقام بالنداء على الإسعاف بسرعة، ومحاولة سحب لسانه، ريثما يصل الطاقم الطبي ولحسن الحظ كتب النجاة لللاعب موسى ديمبلي في النهاية بعد انقطاع المباراة لمدة 15 دقيقة تقريباً.

هل بلع اللسان يؤدي إلى الموت؟

نعم إذا لم يتم إسعافه بسرعة، إن ارتداد اللسان إلى الحلق يؤدي إلى إغلاق المجاري التنفسية وبالتالي اختناق المصاب وعدم قدرته على التنفس، ويعتبر بلع اللسان مؤشر على إصابة عادة ما تكون خطيرة، مثل النوبة القلبية أو التشنجات أو ارتجاج الدماغ.

ماذا افعل في حال بلع اللسان؟

· في حال بلع اللسان، أولاً ضع يديك على جانبي الوجه مع وضع أطراف أصابعك على زاوية الفك السفلي.

· ثم ارفع الفك برفق لفتح مجرى التنفس، مع الحرص جيدًا على عدم إمالة الرقبة، إذ إن حركة الفك تقوم بتحريك اللسان إلى الأمام في الفم مما يفتح مجرى التنفس.

· احذر ولا تضع أصابع يديك في فم المصاب محاولًا دفع الفك لفتح مجرى التنفس.

· اتصل بالإسعاف أو اطلب المساعدة من الجيران في أسرع وقت

ما هي العلاقة بين بلع اللسان ونوبة الصرع؟

· صداع قوي

· تشنجات.

· الارتعاش .

· فقدان الوعي.

· الاضطرابات المعرفية أو العاطفية مثل: الخوف أو القلق، والتوتر

أسباب بلع اللسان أثناء النوم

ما يحدث عند بلع اللسان أثناء النوم، هو أن عضلة اللسان ترتخي ثم يرتد إلى الخلف نحو الحلق، مما يسبب إغلاق مجرى التنفس، وهذا أمر لا يحدث في الوضع الطبيعي للإنسان، فهو ينتج عن إصابات معينة تؤدي لفقدان الوعي، مثل: التعرض لإصابة بالدماغ أثناء اللعب، أو السقوط على الأرض أو الاصطدام بالعارضة أو لاعب آخر

أسباب بلع اللسان عند الاطفال

· عدم انتظام الكهرباء في الدماغ مما يؤدي إلى حدوث نوبات التشنج.

· استرخاء عضلات الجسم

· فقدان الوعي

· متلازمة انقطاع النفس النومي، يبدأ التنفس وينقطع بشكل متكرر أثناء النوم ويُعزى سبب حدوثه عادةً إلى ارتخاء عضلات اللسان والحلق مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.

الإسعافات الأولية عند بلع اللسان للاطفال

· يجب أن تساعد طفلك على الاستلقاء في وضع مريح وآمن في حال بدأت الحالة أثناء وقوفه.

· ثم اقلب الطفل على أحد جانبيه لمنع استنشاق أي جسم غريب ودخوله في الممرات الهوائية.

· المحافظة على سلامة الطفل عن طريق إبعاد الأشياء التي قد تشكل خطرًا عليه.

· ضع سترة مطوية أو منشفة تكون مريحة في حالة توفرها تحت رأس الطفل لتساعد على ثبات رأسه.

· البقاء مع طفلك لتنتهي نوبة بلع اللسان ويكون مستيقظًا وعند استيقاظه قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل أن يتمكن من التواصل مرة أخرى.

· اتصل مع الإسعافات الأولية للحصول على المساعدة في حال استمرت النوبة لمدة تزيد عن 5 دقائق.