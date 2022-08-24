القيادي عدنان: الاحتلال تعرض لمقاومة باسلة من شعبنا الرافض للعدوان اليومي

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان اليوم الأربعاء 24/8/2022، أن عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على مخيم جنين وبيت ريما والعروب ومدن الضفة، تعرض لمقاومة باسلة من شعبنا البطل الذي يرفض القبول بهذه الاعتداءات اليومية، وشفت صدورنا بإصابة العديد من الجنود.

واعتبر القيادي عدنان تعقيباً على اقتحام الاحتلال مدن الضفة، أن اعتقال الاحتلال للمجاهد عماد أبو الهيجا وهو الصهر الثالث للشيخ بسام السعدي الذي تعتقله قوات الاحتلال، وهذه الجريمة لن تكسر من إرادة الشيخ بسام وصموده وعزيمته.

ولفت إلى أن تصريح الاحتلال بفشل عمليته العسكرية باستهداف المناضل فتحي الخازم "أبو رعد" هو انتصار لشعبنا وحاضنة المقاومة.

وشدد القيادي عدنان على أن استخدام الاحتلال للمركبات المدنية الفلسطينية واستباحة المدن يجدد تساؤلنا المشروع عن غياب الأمن الفلسطيني حتى في مراكز مدن الضفة المحتلة.