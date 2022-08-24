الأيام المقبلة تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة وهذا موعد صرف الشؤون

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 24/8/2022، عن موعد تحويل الدفعة الثانية لخزينة السلطة الفلسطينية، متوقعاً موعد صرف دفعة مالية لمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أن الاتحاد يُجرى بعض الإجراءات قُبيل تحويل الدفعة الثانية لخزينة السلطة، وستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة.

وبين عثمان، أن الدفعة الثانية من المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للسلطة الفلسطينية، ستصل خلال الأسبوعين المقبلين وقيمتها نحو 66 مليون يورو.

ولفت إلى أن الدفعة ستكون ضمنها مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تصرف للأسر الفقيرة، ويُجرى التركيز عليها حاليًا، متوقعًا أنه سيتم صرف دفعة للأسر خلال الشهر المقبل.