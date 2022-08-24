في وقفة تضامنية.. الجهاد تساند الأسير جربوع ضد تهديد الاحتلال

نظمت القوى الوطنية والإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي مساء الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسير المجاهد نور الدين جربوع من مخيم جنين.

وجاءت الوقفة دعمًا وإسنادًا للأسير جربوع، عقب التهديدات التي أطلقها المتطرف إيتمار بن غفير والتي تدعو لقتل الأسير، وهدد أنه سيلقى نفس مصير الشهيد داود الزبيدي.

وصرح القيادي المحرر ماهر الأخرس، أن الاحتلال مستمر في ممارساته العدوانية تجاه أبناء شعبنا وخاصة الأسرى، مشيداً بصبر وصمود الأسير الجربوع الذي أصيب برصاص الاحتلال أثناء مواجهته له.

وحمّل القيادي الأخرس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المجاهد نور الدين جربوع، مؤكدًا أن المساس به يعني الذهاب نحو المواجهة مع الاحتلال في كافة الساحات.

وأضاف الأخرس أن الطريق الوحيد لاستعادة حقنا وأرضنا هو المقاومة وليس الاستجداء بالمؤسسات الدولية، مستذكرًا بطولات مجاهدي جنين ونابلس، والذين كانوا رأس حربة في التصدي لعدوان الاحتلال.

وفي كلمة له تحدث فتحي خازم والد الشهيد رعد، أن الخيارات مفتوحة للرد على تهديد المتطرف بن غفير، داعيًا لتكثيف التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال والذين يعانون أشد المعاناة بسبب تنكيل إدارة السجون بحقهم.

واستذكر خازم شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لقضيتهم، مؤكدًا أن طبول الحرب دقت من أجل الأسرى وعلى الجميع الاستعداد لهذه الساعة.

يشار إلى أن الأسير نور الدين جربوع أصيب بتاريخ 9 إبريل من العام الجاري، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله، حيث يتواجد في مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.