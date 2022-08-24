الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عماد أبو الهيجا أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين بالضفة المحتلة، خلال اقتحامها فجر اليوم الأربعاء 24/8/2022، ضمن حملة اعتقالات طالت 14 شخصاً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء اعتقال أبو الهيجا عقب مداهمة قوات الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم علماً بأنه أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال تصدي مجموعة من مقاومي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مما أدى إلى إصابة شابين، واعتقال عصام أبوخليفة وصهيب عيسى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات تستهدف كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وقد تصاعدت هذه الحملة عقب عملية "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة.