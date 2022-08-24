ســـــــــرايا القدس تُنظم مسيراً عسكرياً كبيراً في مدينة رفح  عصر اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:57 ص
24 اغسطس 2022
سرايا القدس
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تنظم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 24/8/2022، مسير عسكري كبير لسرايا القدس بعد صلاة العصر مباشرة انطلاقاً من موقع مهاجر غرب مدينة رفح.

ومن المقرر أن يجول المسير أنحاء المدينة وسيتوقف أمام منازل شهداء معركة وحدة الساحات تكريمًا لهم، وينتهي بمحيط دوار النجمة مع امتداد الكراج الشرقي.

ويشار إلى أن سرايا القدس خاضت معركة وحدة الساحات في الخامس من أغسطس حيث  دكت بلدات الاحتلال "الإسرائيلية" وعلى رأسها "تل أبيب" والقدس بعد أن اغتالت ثلة من قادتها وعلى رأسهم القياديين تيسير الجعبري وخالد منصور .

 

 

 

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