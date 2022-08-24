بالفيديو لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال خلال الفرار من حجارة الشبان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
24 اغسطس 2022
قوات الاحتلال
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لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال خلال الفرار من حجارة الشبان 

 

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