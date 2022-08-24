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بالفيديو
لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال خلال الفرار من حجارة الشبان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
24 اغسطس 2022
لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال خلال الفرار من حجارة الشبان
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