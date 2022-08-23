سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24-8-2022، ويبحث عدد كبير من المتابعين في هذه الأوقات عن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو من العملات الهامة في سوريا والتي يبحث عدد كبير من الناس عنها وخاصة من التجار والمستثمرين، حيث لوحظ مؤخراً زيادة كبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24-8-2022، ولمعرة اسعار الدولار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

تراجع سعر الدولار في سوريا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 24-8-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

هبط سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4460 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، مقابل 4500 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.





سعر اليورو والإسترليني في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4425 ليرة للشراء، و4469 ليرة للبيع، مقابل 4506 ليرات للشراء، و4551 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5240 ليرة للشراء، و5297 ليرة للبيع، مقابل 5305 ليرات للشراء، و5363 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

أسعار العملات الأخرى

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، صباح اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1186 ليرة للشراء، و1200 ليرة للبيع، مقابل 1196 ليرة للشراء، و1209 ليرات للبيع أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى مستوى 1211 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع، مقابل 1222 ليرة للشراء، و1236 ليرة للبيع أمس.

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 14487 ليرة للشراء، و14642 ليرة للبيع، مقابل 14634 ليرة للشراء، و14789 ليرة للبيع أمس.



