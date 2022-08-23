أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 24-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن اسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة هامة عن سعر الذهب في لبنان بعنوان أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 24-8-2022، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

تراجع أسعار الذهب في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-8- 2022، رغم صعود المعدن النفيس عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، نحو 85.064 ألف ليرة (55.87 دولار)، مقابل 85.143 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 74.433 ألف ليرة (48.89 دولار)، مقابل 74.502 ألف ليرة في ختام تداولات أمس.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، مستوى 63.799 ألف ليرة (41.91 دولار)، مقابل 63.858 ألف ليرة في إغلاق تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.621 ألف ليرة (32.59 دولار)، مقابل 49.667 ألف ليرة في ختام تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.645 مليون ليرة (1738 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 595.461 ألف ليرة (391.13 دولار).





أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، مرتدة من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع والمسجلة في الجلسة الماضية.