ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 24-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن اسعار الذهب في الاردن وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث زات نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 24-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 -8-2022، رغم حالة من الركود في الأسواق.





أسعار عيارات الذهب في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.59دينار (56.11 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

وزاد جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا 34.64 دينار (49.02 دولار).

​​​​​جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 29.69دينار (42.15 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.10 دينار (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1231 دينارا (1749 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو277.15 دينار (39259 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر، اليوم، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد.