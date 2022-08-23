هل يرحل فيريرا عن الزمالك بعد التتويج بالدوري المصري؟

عمل مدرب نادي الزمالك المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في تصحيح مسار الفريق وتتويجه بالمزيد من البطولات، التي كان أحدثها الدوري المصري.

ويُشار إلى أنه كان فيريرا عاد لقيادة الزمالك في ولاية ثانية، بدأت أوائل مارس/ آذار الماضي، ليقود الفريق للتتويج بالدوري المصري وكأس مصر في 2022، ليكرر ما فعله في الولاية الأولى قبل 7 أعوام.

ويحمل المدير الفني البرتغالي المخضرم عددا من الألقاب الشخصية مثل البروفيسور، لكونه محاضرا دوليا وأستاذا لعدد من المدربين، وكذلك "جدو" الذي يطلقع عليه بعض جماهير الزمالك بسبب تقدمه في السن.

ويبلغ فيريرا من العمر 76 عاما، وتعرضت إدارة الزمالك للانتقادات في بداية تعيينه بسبب تقدمه في السن، ليرد مرتضى منصور رئيس النادي بجملة ساخرة "فيريرا هنا للعمل مدربا وليس للزواج".

ومؤخراً، فجر الإعلامي محمد شبانة مؤخرا عبر قناة LTC مفاجأة بأن فيريرا طالب إدارة الزمالك بالرحيل بسبب مشاكل صحية.

وقال شبانة:" أن المدرب البرتغالي، أبلغ إدارة الزمالك بأنه لم يعد قادرا على تحمل ضغوط العمل اليومي، وكذلك العصبية في المباريات، لدرجة أنه تعرض لإغماءة مدتها نصف دقيقة (30 ثانية) خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري".

جدير بالذكر أن جوسفالدو فيريرا وقع عقدا مع إدارة الزمالك مدته عام ونصف، ينتهي في صيف 2023.