"فصائل المقاومة" تنفذ سلسلة زيارات لعوائل الشهداء القادة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي

نفذ وفد من قيادة "فصائل المقاومة الفلسطينية" صباح اليوم الثلاثاء (٢٣-٨-٢٠٢٢م) سلسلة من الزيارات لعوائل عدد من الشهداء القادة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي في مدينتي غزة ورفح.

وافتتح الوفد سلسلة زياراته بزيارة عائلة الشهيد المهندس/ اسماعيل أبوشنب عضو المكتب السياسي لحركة حماس في ذكرى استشهاده التاسعة عشر.

كما وقام الوفد بزيارة الشهداء في سرايا القدس الذين ارتقوا خلال معركة وحدة الساحات، وهم (القائد/ تيسير الجعبري، والقائد/ خالد منصور، والقائد/ رأفت الزاملي، والقائد/ زياد المدلل).

وكذلك زار وفد الفصائل عوائل الشهداء القادة من كتائب القسام الذين ارتقوا خلال معركة العصف المأكول، وهم (القائد/ رائد العطار، والقائد/ محمد أبو شمالة، والقائد/ محمد برهوم)، بمناسبة ذكرى استشهادهم.

وأكدت الفصائل في كلماتها لعوائل الشهداء أنها ستبقى الوفية لدماء الشهداء وأن القادة الشهداء رسموا بدمائهم طريق النصر والتحرير للمجاهدين والمقاومين من بعدهم، وأنهم شامات هذا الوطن وعنوان عطائه وعنفوانه.

وأكدت الفصائل أن الوحدة الوطنية على كل المستويات هي الإرث الذي تركه الشهداء لمن بعدهم بعدما قدموا كل ما لديهم جهاداً وفداءً لمشروع المقاومة والتحرير.

وشددت الفصائل أن العدو الصهيوني بكل ألاعيبه ومكره ومؤامراته لن يفلح في شق الصف الوطني المقاوم، وستبقى كلمة المقاومة في الميدان واحدة وموحدة.

وأكدت الفصائل أنها ستبقى على عهد الشهداء تحفظ وصيتهم وتسير على دربهم الذي خضبه الشهداء بدمائهم الطاهرة.

ومن جهتها شكرت عوائل الشهداء قيادة فصائل المقاومة على هذه اللفتة المهمة والرائعة في التواصل مع أسر الشهداء وتعزيز أواصر العلاقة معهم.

وثمنت عوائل الشهداء هذه الصورة الوحدوية اللافتة التي تغيض العدو والمنافقين والمتربصين، مؤكدين على ضرورة تعزيز الوحدة في كل الميادين.