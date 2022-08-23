تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم، عن تردد قناة اون تايم سبورت، وهي من القنوات التي تنقل كافة المباريات القوية عبر بث مباشر، بجودة عالية ودون أي تقطيع يطرأ على البث، لذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة أو تايم سبورت، عبر الأقمارعرب سات ونايل سات، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كتابة مقالة بعنوان تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022، ولمعرفة. التردد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

ويُعد تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.





طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة أون تايم سبورت من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

2- بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

3- ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

4- نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

5- ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

6- ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

7- بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ضبط التردد بالفيديو: