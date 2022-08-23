"عوفر" تقرر تعيين جلسة غداً للنظر في قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير موسى

قررت محكمة "عوفر" الاستئنافية الصهيونية، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، تعيين جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي أحمد حسين داود موسى من محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، ليوم غد الأربعاء.

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المجاهد أحمد حسين داود موسى (44 عامًا) من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد موسى من مواليد 15/09/1978م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني خاض خلاله إضرابًا عن الطعام بتاريخ 28/02/2019م رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي، وعلقه بتاريخ 28/03/2019م بعد أن رضخت سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد سقفه والإفراج عنه تاريخ 03/06/2019م.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 06/08/2022م هو وشقيقه الأسير عدّال موسى وقررا الاثنان خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري التعسفي حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحق شقيقه عدّال قرار اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وللأسير عدّال اعتقال سابق في سجون الاحتلال حيث قضى 5 سنوات و3 أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال. وينتمي الشقيقان أحمد وعدّال موسى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.