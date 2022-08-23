لافروف يدين الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا

أدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في تصريحات تؤكد وجود فتور في العلاقات الروسية "الإسرائيلية"، وذلك في ظل الموقف "الإسرائيلي" الذي بات معلنا من الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتران بين الجانين على خلفية المساعي الروسية لحظر أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي وصل إلى موسكو أمس الإثنين، لإجراء مباحثات مع لافروف حول "آفاق تطوير العلاقات الثنائية، والملفات المرتبطة بتطورات الأوضاع الميدانية في سورية.

وقال لافروف: "ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات "الإسرائيلية" على الأراضي السورية، نطالب بأن تحترم "إسرائيل" قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل كل شيء، احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها".