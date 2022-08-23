بالصور "مهجة القدس" تقيم الحفل السنوي السابع لتكريم أبناء الشهداء والأسرى في غزة

أقامت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم في "فندق الجزيرة" غرب مدينة غزة، حفلاً تكريمياً لأبناء شهداء وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2022، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وقادة من حركة الجهاد الإسلامي.

بدوره قال د. وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إذ نكرم هذه الثلة المباركة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة من أهالي الشهداء والأسرى، إذ نكرمهم لأن آباءهم قدموا أرواحهم وأعمارهم في سبيل الله ومن أجل الوطن على طريق الإيمان والوعي والثورة، الذين ساروا على درب الإسلام وفلسطين والجهاد، فإن الحركة تكرم من خلالهم قيمًا ومعاني كثيرة وعديدة".

وأضاف القططي: "هذه القيم التي هي أساس الأمم والحضارات، وأساس تقدم الشعوب والجماعات، ونكرم قيمة الشهادة وما يرتبط بها من قيم التضحية والفداء والجهاد والنضال، وهذه القيم هي أساس تحرير الأوطان واستقلالها، وأساس نهضة وتقدم ورقي الأوطان والدول".

وأكد القططي على قيمة الوفاء للشهداء الذين قدموا أرواحهم وسنوات أعمارهم في السجن، فهم الذين صنعوا المجد للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والذين حافظوا لأن تصل حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري إلى هذه المرتبة الكبيرة والعظيمة، عندما خاضت معركة وحدة الساحات لتؤكد أن فلسطين واحدة، وأن فلسطين الأرض والشعب والقضية والمقاومة هي واحدة لا تتجزأ.

من جهته قال أ. محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى: "إن درب الشهداء وأبنائهم والنجاح في الدراسة والتعليم والوعي هي مسألة مصيرية في حياة الشعوب الصاعدة والواعدة، وأنتم –أبناء الشهداء المتفوقين- أهل لهذه المسألة المصيرية، خاصة وأنكم تعودتم على إزالة الصعوبات والعقبات والمعاناة بتحقيق الانجاز بالتفوق والنجاح".

وأضاف الشقاقي: "علينا أن نشعر دائمًا إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى بالفخر والسعادة رغم الألم والمعاناة وفقدان الأحباب".

وشدد الشقاقي على حرص أمناء المقاومة د. فتحي الشقاقي، د. رمضان شلح، والحاج زياد النخالة أبو طارق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على الاهتمام بعوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكد الشقاقي، على ثقة حركة الجهاد الإسلامي والفلسطينيين بشكل عام على أبناء الشهداء المتفوقين، في الرسالة السامية والواعدة، قائلاً: "اصحاب المستقبل الواعد والمهمة السامية يجب أن يمتلكوا إرادة قوة وعزيمة ونحن على ثقة عالية بأبناء الشهداء الأبطال".

فيما عبرت الطالبة المتفوقة شذا أبو عودة نجلة الشهيد المجاهد في سرايا القدس حامد أبو عودة، عن سعادتها بالتفوق والنجاح الذي حققته إلى جانب كافة أبناء الطلبة.

وقالت أبو عودة في كلمة نيابة عن الطلبة أبناء الشهداء: "نحن أبناء الشهداء الراحلين عن هذا العالم بكل أمل، نحن الأمناء والإرث والوصية، فإننا على عهد التوفيق في المستقبل كما كنا على عهد النجاح في الثانوية العامة.

وأضافت أبو عودة: "لم يكن من السهل أن نواجه تلك الظروف الصعبة بلا أب يشاركنا مرارة الدرب ويشد من أزرنا ويهدينا ما استخلصه في حياته من تجارب حياة، ورغم ذلك حققنا النجاح بفضل الله تبارك وتعالى ومن ثم بجهود أمهاتنا اللواتي لم يقصرن معنا في أي جهد، مرسلاً بالتحية للأمين العام للحركة الأخ المجاهد أبو طارق النخالة".

وشكرت أبو عودة القائمين على احتفال التكريم وبالتحديد مؤسسة مهجة القدس والأخوة في حركة الجهاد الإسلامي الذي كانوا نعم السند ونعم الأهل وصانوا وصية الشهداء، مبرقةً بالتحية لروح الشهيد المعلم فتحي الشقاقي، والراحل الدكتور رمضان شلح.

وقد تخلل الحفل عدة فقرات انشادية وأدبية وفقرة فنية خاصة بالأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، وتم اختتامه بتوزيع دروع تكريم بالإضافة إلى هدية نقدية على الناجحين من ذوي الشهداء والأسرى.

يذكر أن هذا الحفل هو السابع على التوالي الذي تقيمه مؤسسة مهجة القدس لتكريم أبناء شهداء وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة الناجحين في الثانوية العامة.









































