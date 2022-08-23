ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للشمس 25 دقيقة يومياً؟

أكد المركز الاتحادي للتغذية: أن فيتامين "د" يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ إذ إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب.

هذا، ويعمل فيتامين "د" على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

وأضاف المركز، أن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم بفيتامين "د".

وأوضح، أنه ينبغي لهذا الغرض التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

كما يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال الأغذية الغنية به مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسلمون والفِطر والكبد والبيض.

وفي حالة النقص الشديد يمكن أيضاً تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د" تحت إشراف الطبيب.